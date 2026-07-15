Тюменская область вошла в число лидеров по цифровому контролю бизнеса

Тюменская область по итогам 2025 года попала в топ-10 регионов по использованию мобильного приложения «Инспектор» для цифрового контроля бизнеса. Сервис развивается в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Мобильное приложение «Инспектор» упрощает проверки бизнеса и граждан. Сервис позволяет инспектору не выезжать на объект лично. Видеозапись фиксирует реальное состояние дел, а проверяемый наблюдает за всеми действиями онлайн. Результаты и подписи сохраняются в электронном виде — их нельзя подделать, а записи помогают оспорить нарушения.
В первом полугодии 2026 года в Тюменской области треть проверок и половина профилактических визитов прошли дистанционно. Чаще всего так работали главное управление строительства, государственная жилищная инспекция и комитет по охране памятников истории и культуры.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.