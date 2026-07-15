Новые эмодзи 2027 года: трескающееся лицо, метеорит и бабочка-монарх

Новые жесты с большими пальцами призваны сделать переписку удобнее: помогают ненавязчиво указать на собеседника, пост или реплику, деликатно привлечь внимание к чему‑либо. Маяк в этом наборе — образ путеводного света: с его помощью можно говорить о поддержке, поиске верного пути или внутреннем компасе. Ластик символизирует желание начать заново, обозначить новые границы или аккуратно оставить прошлое позади. А сачок — это скорее про действие: он подойдет, чтобы обозначить попытку «поймать» что‑то в Сети, собрать данные или пополнить свою коллекцию.