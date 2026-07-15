Новые эмодзи 2027 года: трескающееся лицо, метеорит и бабочка-монарх

В канун Всемирного дня эмодзи (отмечается 17 июля) компания Unicode приоткрыла завесу тайны над будущим цифрового общения: уже весной 2027 года на наших устройствах появится обновление Emoji 18.0 с девятью новыми символами. О новинках рассказала председатель подкомитета Unicode Дженнифер Дэниел — и, как оказалось, за каждым новым значком скрывается особый смысл.
Среди свежих эмодзи — трескающееся лицо, метеорит, бабочка‑монарх, маяк, ластик, сачок и солёный огурец, а также два новых жеста с руками, где большие пальцы указывают влево и вправо. При этом в Unicode подчёркивают: новые символы — не вопрос жизненной необходимости, а способ ярче передавать оттенки эмоций, деликатно намекать на нюансы или даже прятать истинные чувства.
Особенно выразительным получился эмодзи «трескающееся лицо»: он передает «натянутую улыбку», когда снаружи все вроде бы хорошо, а внутри — тревога и напряжение. С его помощью можно показать, что фасад безупречности дал трещину, но вы по привычке продолжаете улыбаться.
Не менее образным стал «метеорит»: в Unicode специально разделили понятия кометы и метеора. Если комета остается символом падающей звезды, с которой принято загадывать желание, то метеорит теперь — это огненный камень, воплощающий ощущение надвигающейся катастрофы. Энергетика у этих образов, по мнению разработчиков, совершенно разная.
Соленый огурец тоже обрел собственный символ — и не просто как продукт, а как метафора щекотливой ситуации. Он словно говорит: «Я попал в передрягу», избавляя от необходимости расписывать в деталях, как вы умудрились назначить две встречи на одно время или запутаться в отношениях.
Бабочка‑монарх несет более глубокий посыл: это символ стойкости и родовой памяти. Ее долгая миграция, которую зачастую завершают уже следующие поколения, напоминает о выносливости и преемственности.
Новые жесты с большими пальцами призваны сделать переписку удобнее: помогают ненавязчиво указать на собеседника, пост или реплику, деликатно привлечь внимание к чему‑либо. Маяк в этом наборе — образ путеводного света: с его помощью можно говорить о поддержке, поиске верного пути или внутреннем компасе. Ластик символизирует желание начать заново, обозначить новые границы или аккуратно оставить прошлое позади. А сачок — это скорее про действие: он подойдет, чтобы обозначить попытку «поймать» что‑то в Сети, собрать данные или пополнить свою коллекцию.