«Эконива» выплатила держателям облигаций более 212 млн рублей

Кроме того, по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-02 компания выплатила 88 млн руб. купонного дохода за четвертый купонный период — с 15 июня по 15 июля 2026 года. Размер выплаты на одну облигацию — 14,68 ₽ Всего в обращении находится 6 млн облигаций этого выпуска.