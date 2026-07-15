В Самаре создадут питомник растений для озеленения городской набережной

По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгения Владимирского, питомник необходим, «чтобы в условиях максимально рационального расходования средств обеспечить замену деревьев на набережной — тех, что уже, к сожалению, погибли, и тех, что по разным причинам могут перестать быть украшением этой зоны отдыха». Деревья на набережной массово высаживали в 60−70-е годы прошлого века.