В Челябинске провели семейный ЗОЖ-фестиваль в День семьи, любви и верности

Семейный ЗОЖ-фестиваль провели в сквере Челябинского государственного университета 8 июля, в День семьи, любви и верности. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении по делам молодежи администрации города.
Для гостей работали интерактивные площадки. Дети и взрослые проверили свои знания о здоровом образе жизни, приняли участие в тематических играх и викторинах. Особой популярностью пользовались творческие мастер-классы. Там можно было познакомиться с техниками декоративно-прикладного искусства, а также создать своими руками поделки с символом праздника — ромашкой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.