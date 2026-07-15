Пермячка своими руками дает вторую жизнь джинсам и пакетам

В Перми мусорные полигоны продолжают расти, но находятся люди, которые борются с этой проблемой по‑своему. Ирина Порошина дает старым вещам второй шанс: из ненужного текстиля, упаковки и других материалов она создает произведения искусства, одежду, домашнюю утварь и даже стройматериалы. О том, как она работает и что создает, рассказывает aif.ru.
Ирина родилась в 1960 году в Красноярском крае, а с 1961-го живет в Перми. Она окончила архитектурное отделение Пермского строительного техникума, работала в строительной сфере и в торговле, но заниматься своим любимым делом — творчеством — смогла только на пенсии.
Основное сырье для работ Ирины — старые джинсы и текстиль. Из них она шьет одежду, делает сумки, тапочки и картины. Еще мастерица плетет корзинки и коврики из пакетов, создает короба, панно и другие изделия. Фирменный элемент ее работ — аппликация в виде кленового листа. Он напоминает раскрытую ладонь, а еще выяснилось, что это «ее» дерево по знаку зодиака.
На создание одной картины из джинсовой ткани у Ирины уходит две‑три недели, корзинка из пакетов делается примерно за неделю. Процесс захватывает настолько, что мастерица может сидеть за рукоделием до поздней ночи. Материалы ей помогают собирать родные, друзья и коллеги — приносят старые джинсы, пакеты и прочее.
По словам Ирины, творчество из «оригинального сырья» не только раскрывает ее потенциал, но и помогает экономить, а главное — беречь природу. Она вспоминает, как рядом с дачным поселком образовалась свалка, которая в итоге загорелась: вместе с дочерью Ирина пыталась потушить огонь, но пришлось вызывать пожарных. Сама она всегда старалась находить вещам новое применение. Например, из пластиковых бутылок она сделала покрытие для крыши дровяника, лентами, нарезанными из маминой одежды, украсила картонные коробки, а стеклянные бутылки предлагает оформлять в стиле стимпанк и использовать в интерьере.
Когда‑то Ирина принимала заказы, но отказалась от этого: работа очень трудоемкая, а платить за уникальные вещи люди не готовы. Сейчас она мастерит в основном для себя, на дачу или в подарок близким.
Своим последователям Ирина советует не бояться пробовать: для старта хватит пары мастер-классов онлайн, но лучше учиться у живых мастеров. А для вдохновения стоит сходить в художественную галерею. В ближайших планах самой мастерицы — вернуться к джинсовым картинам и создать пейзаж с перспективой.