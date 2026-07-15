Пермячка своими руками дает вторую жизнь джинсам и пакетам

По словам Ирины, творчество из «оригинального сырья» не только раскрывает ее потенциал, но и помогает экономить, а главное — беречь природу. Она вспоминает, как рядом с дачным поселком образовалась свалка, которая в итоге загорелась: вместе с дочерью Ирина пыталась потушить огонь, но пришлось вызывать пожарных. Сама она всегда старалась находить вещам новое применение. Например, из пластиковых бутылок она сделала покрытие для крыши дровяника, лентами, нарезанными из маминой одежды, украсила картонные коробки, а стеклянные бутылки предлагает оформлять в стиле стимпанк и использовать в интерьере.