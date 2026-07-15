В Иркутской области стартовал новый сезон всероссийской экоакции «БумБатл»

Напомним, что за предыдущие сезоны «БумБатла» жители Иркутской области собрали и сдали на переработку 55 тонн бумажного сырья, заняв 21-е место в общероссийском зачете. Всего за пять лет существования акции к ней присоединились 9 миллионов человек по всей стране, они собрали 305 тысяч тонн макулатуры.