В Иркутской области стартовал новый сезон всероссийской экоакции «БумБатл»

Новый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» стартовал в Иркутской области. Она проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«“БумБатл” — это не просто сбор макулатуры, а настоящее соревнование. К акции традиционно присоединяются детские сады, школы, колледжи, вузы, офисы компаний и пункты приема вторсырья», — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Напомним, что за предыдущие сезоны «БумБатла» жители Иркутской области собрали и сдали на переработку 55 тонн бумажного сырья, заняв 21-е место в общероссийском зачете. Всего за пять лет существования акции к ней присоединились 9 миллионов человек по всей стране, они собрали 305 тысяч тонн макулатуры.
Для участия в «БумБатле» необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции по ссылке, выбрать ближайший пункт приема макулатуры и сдать собранное вторсырье. Также организаторы предлагают участникам проявить себя в креативных конкурсах, например изготовить бумажного змея из макулатуры и поделиться результатами в социальных сетях.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.