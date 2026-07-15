Чат-бот для жалоб на самокаты заработал в Нижнем Новгороде

Умная система самостоятельно направит жалобу в сервис кикшеринга, на самокате которого передвигается нарушитель. Если ваше сообщение обработано, значит, меры для устранения нарушений приняты. Человеку, который нарушил правила при использовании самоката, может грозить предупреждение, штраф, а иногда и блокировка аккаунта.