На севере Волгограда сохранилась историческая застройка

На севере Волгограда сохранился уголок исторической застройки. Эти здания пережили Сталинградскую битву, несмотря на сражения, которые здесь проходили. Они окружают современный парк имени Юрия Гагарина в Краснооктябрьском районе областного центра, рассказывает краевед Роман Шкода.
До советской власти: от завода Виккерс до «Баррикад».
«Здесь можно увидеть множество исторических зданий. При этом каждое из них — уникально», — говорит Роман Шкода.
Обустраиваться эта территория начала ещё во времена Царицына, до того, как в город пришла советская власть. Это была часть Верхнего посёлка завода Виккерс — сегодня это предприятие «Баррикады». Дома в отличие от послевоенной постройки возводились добротные, их кирпича. Благодаря чему и сохранились хотя бы частично до наших дней.
«Парк тоже возник в довоенные времена. Назывался он сначала “Скульптурным”, потом — “Аэропортовским — по названиям прилегающих к нему улиц”, — рассказывает краевед.
Смена названий: улицы поменяли имена.
Нынешняя улица Таращанцев, ограничивающая территорию парка на северо-западе, в довоенное время называлась проспектом Стахановцев. Параллельно ей шла улица, которая окаймляла парк со стороны завода и реки Волги. Это был переулок Аэропортовский, сегодня — улица Генерала Гуртьева. На северо-востоке проходила улица Скульптурная, в наши дни улица Пельше.
«Дома Верхнего посёлка во многом постройки 1930 годов. Те, что были деревянными, погибли в огне пожарищ Сталинградской битвы. После войны их не стали восстанавливать. Но кирпичные уцелели и по большей части сохранились», — поясняет волгоградец.
Устояли в битве: большинство кирпичных зданий восстановили.
Несмотря на то, что осенью 1942 года на севере Сталинграда шли тяжёлые бои, большое число оригинальных зданий, в значительной степени общественных, были восстановлены.
Сегодня они напоминают современным волгоградцам о временах старого Верхнего посёлка.
Краевед пообещал рассказать позже о каждом из них отдельно.
Историческая справка.
История Краснооктябрьского района связана по большей части с металлургическим предприятием «Красный Октябрь», который был открыт 1897 году как «Урал-Волга». Его создатели — французские предприниматели, отсюда посёлки Большая Франция, Малая Франция и Русская деревня.
К Царицыну завод и посёлки присоединили в 1908 году. Краснооктябрьским районом территория стала в 1936 году — город уже назывался Сталинградом. В годы Великой Отечественной войны район серьёзно пострадал. Восстанавливать его начали весной 1943 года.