Суд обязал компанию выплатить волгоградцу 316 тыс за нарушения на работе

Из-за этого Сергей не мог выйти на работу и не получал зарплату. Кроме того, в декабре 2025 года мужчина уволился по собственному желанию из-за отказа переводиться в другое подразделение. При расчете работодатель не выплатил компенсацию за дополнительный отпуск. Суд добавил к сумме еще 16 734 рубля за неиспользованный отпуск и 20 000 рублей морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.