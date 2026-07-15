Свидетели былого. На севере Волгограда сохранилась историческая застройка

Обустраиваться эта территория начала ещё во времена Царицына, до того, как в город пришла советская власть. Это была часть Верхнего посёлка завода Виккерс — сегодня это предприятие «Баррикады». Дома в отличие от послевоенной постройки возводились добротные, их кирпича. Благодаря чему и сохранились хотя бы частично до наших дней.