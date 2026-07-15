Нижегородские команды вошли в число сильнейших на турнире «Знание. Игра»

Команды из Нижегородской области успешно выступили в финале турнира «Знание. Игра» по спортивному «Что? Где? Когда?» в Москве. Интеллектуальные соревнования объединили сильнейшие команды страны, прошедшие многоэтапный отбор в течение сезона 2025−2026 годов.
Победу региону принесла команда «ВШЭстером» Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, которая стала абсолютным победителем среди студентов вузов. Финал включал 10 игровых раундов по шесть вопросов, посвященных истории и культуре России, достижениям страны, выдающимся соотечественникам и традициям народов России.
По словам участников команды, победа стала результатом многолетней совместной работы и регулярных тренировок.
«Победа никогда не бывает случайной — это результат постоянных тренировок, сплоченности и доверия друг к другу. Мы давно стали не просто командой, а настоящей семьей, поэтому всегда верили в свой потенциал. Финал получился очень напряженным, особенно когда началась борьба с сильными соперниками, и именно это сделало игру такой яркой и запоминающейся», — отметили победители.
Еще одна команда из Нижегородской области — «Орден святого Киселя» ННГУ им. Лобачевского — заняла четвертое место среди студенческих команд.
Высокий результат показали и школьники региона. Команда «Ни. Грек» лицея № 165 имени 65-летия «ГАЗ» вошла в десятку лучших, заняв шестое место, а также получила памятные призы по итогам специального тура, организованного особой экономической зоной «Алабуга».
Как отметил заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль, в финале встретились сильнейшие интеллектуальные команды страны, каждая из которых уже доказала свой высокий уровень, пройдя серьезный отбор.
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