Нижегородские команды вошли в число сильнейших на турнире «Знание. Игра»

«Победа никогда не бывает случайной — это результат постоянных тренировок, сплоченности и доверия друг к другу. Мы давно стали не просто командой, а настоящей семьей, поэтому всегда верили в свой потенциал. Финал получился очень напряженным, особенно когда началась борьба с сильными соперниками, и именно это сделало игру такой яркой и запоминающейся», — отметили победители.