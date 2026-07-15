Ростовская область выиграла в 4 номинациях премии в сфере поддержки бизнеса

В номинации «Лучшая социальная сеть» отмечена практика создания образовательного и экспертного контента. В 2025 году была реализована серия из более чем 100 прямых эфиров «#Безпаузы» с участием 40 федеральных и региональных экспертов, запущены видеоподкасты «Донские бренды», а также создан обучающий курс «Мой бизнес в 2025 году» из 18 видеолекций по старту и развитию дела. Кроме того, победа в отдельной номинации «Пресс-секретарь года» досталась руководителю дирекции проектной деятельности Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Нине Приходько.