Ростовская область выиграла в 4 номинациях премии в сфере поддержки бизнеса

Ростовская область стала обладателем Всероссийской премии «Мой бизнес», получив награды сразу в четырех номинациях, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Так, Ростовская область стала лучшей в номинации «Креативные индустрии». Там отметили практику, объединяющую муниципальные обучающие интенсивы, резидентство в Центре креативных индустрий, бесплатное продвижение и льготное финансирование. В номинации «Поддержка приоритетных групп: молодежное предпринимательство» победителем стал проект «КиберДон». Этот первый в регионе фестиваль объединил выставку инди-игр, мастер-классы по созданию игр в реальном времени, лекции ведущих спикеров геймдев-индустрии, а также кибертурнир от разработчиков 1С.
В номинации «Лучшая социальная сеть» отмечена практика создания образовательного и экспертного контента. В 2025 году была реализована серия из более чем 100 прямых эфиров «#Безпаузы» с участием 40 федеральных и региональных экспертов, запущены видеоподкасты «Донские бренды», а также создан обучающий курс «Мой бизнес в 2025 году» из 18 видеолекций по старту и развитию дела. Кроме того, победа в отдельной номинации «Пресс-секретарь года» досталась руководителю дирекции проектной деятельности Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства Нине Приходько.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.