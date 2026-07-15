Свыше 23 тысяч человек проверили здоровье в Воронежской поликлинике № 10

Промежуточные итоги профилактической работы подвели в Воронежской городской поликлинике № 10, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. В учреждении за шесть месяцев прошли диспансеризацию в соответствии с нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь» свыше 23 тысяч человек.
За этот же период профилактические осмотры также прошли около 5 тысяч жителей. Примечательно, что около 15 тысяч, или больше половины обратившихся, — это люди трудоспособного возраста.
Благодаря ранней диагностике врачам удалось обнаружить многие факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Например, повышенный холестерин выявили у 6 тысяч граждан, а повышенный сахар — у 2 тысяч.
Все они были направлены на дообследование для подтверждения диагноза и назначения лечения. Каждому пациенту провели консультацию, а с 11 тысячами человек врачи побеседовали по поводу выявленных факторов риска.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.