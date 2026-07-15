В Волгограде удостоен награды заслуженный архитектор РФ Александр Вязьмин

Справка. Вязьмин Александр Михайлович, родился в 1948 голу в Волгограде. Окончил Волгоградский институт инженеров городского хозяйства (1971). С 1971 по 1987 г. работал в проектном институте «Волгоградгражданпроект» (от архитектора до начальника мастерской генерального плана). четверть века Александр Михайлович работал в должности главного архитектора Волгоградской области и семнадцать лет — в статусе председателя правления одного из крупнейших региональных отделений Союза архитекторов России.