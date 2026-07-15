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В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Опера — всем»

В программе мероприятия — 4 спектакля под открытым небом.

Источник: Национальные проекты России

Юбилейный, 15-й фестиваль «Опера — всем» открылся в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 12 июля, в День святых апостолов Петра и Павла. Мероприятие проводится по национальному проекту «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.

Фестиваль продлится до 25 июля. В программе — четыре оперных спектакля, которые проходят под открытым небом. Вход на все представления свободный. 12 июля прошло первое представление «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова. Опера была представлена на Соборной площади Петропавловской крепости.

Продолжится фестиваль 17 июля оперой «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича. Для спектакля организаторы выбрали пространство Елагина острова. Постановка будет реализована в формате диджитал-оперы с использованием мультимедийных средств.

21 июля на плацу перед Гатчинским дворцом состоится показ оперы «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. А завершит программу фестиваля опера «Бал-маскарад» Джузеппе Верди. Ее показ состоится 25 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.