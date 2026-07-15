Врио губернатора Белгородской области был судим за превышение полномочий

Александр Шуваев был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая этого года. С января он работал заместителем губернатора Иркутской области, а до этого проходил военную службу в Омске и Ставрополе, а также участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Южной Осетии, в Сирии и на территории Украины. Удостоен звания Героя РФ и имеет звание генерал-майора.