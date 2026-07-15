В Саянске Иркутской области состоялся семейный фестиваль комплекса ГТО

Семейный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся 4 июля в Саянске на городском стадионе. Мероприятие прошло по госпрограмме «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Иркутской области.
Перед стартом соревнований прошло торжественное вручение знаков отличия ГТО. В фестивале приняли участие семь семейных команд. Участники соревновались в беге на различные дистанции, прыжках в длину с места, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье и других испытаниях.
По итогам фестиваля победила команда Мордвинцевых — Иерусалимовых. Команды, занявшие призовые места, были отмечены кубками, медалями, грамотами и призами от спонсоров. Кроме того, были определены победители и призеры каждой возрастной ступени, а также вручены награды участникам, победившим в номинациях.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.