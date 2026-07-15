Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актуальный список адресов убежищ на случай ЧС и ракетных атак в Волжском Волгоградской области

Список адресов убежищ на случай ЧС и ракетных атак опубликовали в Волжском.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском Волгоградской области обновили список адресов укрытий -заглубленных помещений, которые можно использовать в качестве убежищ в случае ЧС и ракетных атак. В списке — 930 адресов, в основном это подвалы жилых многоквартирных домов, сообщили в администрации.

— Данные обновили после совместных совещаний с УК и ТСЖ. Управляющие компании собрали информацию и согласовали с властями, — отмечают чиновники.

При этом власти обещают, что список убежищ в Волжском будет дополняться, в случае подготовки новых укрытий. Если вашего дома в списке нет- воспользуйтесь укрытием в ближайшем соседнем МКД.

Список убежищ в Волжском на июль 2026 года смотрите здесь.