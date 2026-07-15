Актуальный список адресов убежищ на случай ЧС и ракетных атак в Волжском Волгоградской области

В городе Волжском Волгоградской области обновили список адресов укрытий -заглубленных помещений, которые можно использовать в качестве убежищ в случае ЧС и ракетных атак. В списке — 930 адресов, в основном это подвалы жилых многоквартирных домов, сообщили в администрации.