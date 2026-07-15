Более 2,5 тысячи человек посетили семейный пикник во Владивостоке

Семейный пикник «Любимые рядом» состоялся в парке культуры и отдыха имени Лазо во Владивостоке, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края. Мероприятие объединило более 2,5 тысячи жителей города и прошло по национальному проекту «Молодёжь и дети».
Для гостей работали десятки тематических площадок. Семьи могли поучаствовать в творческих мастер-классах, играх и спортивных активностях. Отдельный блок программы был посвящен родителям. Участники семейного пикника встретились с молодыми мамами-предпринимателями, которые поделились своим опытом развития собственного дела и совмещения работы с воспитанием детей. Также состоялась лекция психолога о семейных ценностях, доверительных отношениях и взаимопонимании в семье.
Особое внимание организаторы уделили безопасности детей во время каникул. На интерактивных площадках проекта «Безопасное лето» дети учились правилам дорожного движения, знакомились с основами оказания первой помощи и работой спасателей. Уточняется, что серия семейных пикников продолжится осенью. Следующие мероприятия пройдут в Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Пограничном.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.