Две донские семьи стали победителями конкурса «Это у нас семейное»

Состоялся финал Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», проводимого по национальному проекту «Семья». По его итогам от Ростовской области выбрали две команды победителей, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Уточним, финал народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» собрал 328 семейных команд из 85 регионов России. Все они отправятся в путешествия. А 60 победителей получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, среди которых и представители Дона — семья Дощеугловых, Егоровых, Панфиловых и семья Козоброд — Яровых.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.