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Оперштаб заявил о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в Прикамье

За последнюю неделю объёмы горючего на АЗС в регионе выросли.

Представители оперштаба, созданного для решения вопросов топливного обеспечения в Пермском крае, подтвердили стабилизацию ситуации, рассказали в региональном правительстве 15 июля.

Члены оперштаба пришли к выводу о том, что за последнюю неделю объёмы горючего на АЗС в регионе выросли. По их словам, этого удалось достичь, благодаря работе с поставщиками, дополнительным поставкам топлива и перестройке логистики. Чтобы обеспечить стабильные поставки топлива, компании корректируют маршруты и графики доставки.

«По информации компании “Лукойл”, в этом году автовладельцы в сутки приобретают на 34% больше бензина, чем в этот же период прошлого года. Однако компания сохраняет объёмы поставок и реализации топлива. На станциях трудится максимальное число персонала», — рассказали краевые власти.

Кроме того, по данным сайта губернатора и Правительства Пермского края, в ближайшие два дня компания «Нефтехимпром» откроет работу части автозаправок в Нытве, Добрянке, Горнозаводске и частично в Перми.

Помимо поставок топлива, представители регионального оперштаба обсудили дополнительные меры по повышению эффективности использования топливных ресурсов в Прикамье. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что обстановка в регионе остаётся стабильной. Он подчёркивал, что все экстренные и коммунальные службы, критически важные предприятия и общественный транспорт обеспечены топливом.

Подробнее о ситуации с топливом в Перми и Пермском крае сайт perm.aif.ru ранее рассказывал в отдельном материале.

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