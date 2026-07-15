Оперштаб заявил о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в Прикамье

Члены оперштаба пришли к выводу о том, что за последнюю неделю объёмы горючего на АЗС в регионе выросли. По их словам, этого удалось достичь, благодаря работе с поставщиками, дополнительным поставкам топлива и перестройке логистики. Чтобы обеспечить стабильные поставки топлива, компании корректируют маршруты и графики доставки.