В Воронеже выбрали победительницу этапа проекта «Мама-предприниматель»

За пять дней интенсивного обучения участницы работали с экспертами по определению своей ниши, разбирали финансовые вопросы, учились маркетингу и продвижению в соцсетях, а также осваивали продажи и взаимодействие с клиентами. Кроме того, они посетили местные компании с бизнес-визитами. Защита проектов прошла 10 июля в центре «Мой бизнес».