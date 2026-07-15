В Воронеже выбрали победительницу этапа проекта «Мама-предприниматель»

Бизнес-проекты защитили 35 участниц регионального этапа программы «Мама-предприниматель» в Воронежской области. Инициатива отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.
За пять дней интенсивного обучения участницы работали с экспертами по определению своей ниши, разбирали финансовые вопросы, учились маркетингу и продвижению в соцсетях, а также осваивали продажи и взаимодействие с клиентами. Кроме того, они посетили местные компании с бизнес-визитами. Защита проектов прошла 10 июля в центре «Мой бизнес».
По итогам победительницей регионального этапа стала Екатерина Лапшина с проектом «Авторская мастерская интерьерного света LUMEN». Она получила денежный приз на развитие своего дела и возможность представлять Воронежскую область на финале в Москве.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.