В Калининграде двое молодых людей пытались украсть колесо с «Мерседеса»

Очевидец проявил гражданскую сознательность: он вышел во двор, пресёк действия злоумышленников и удерживал их до прибытия сотрудников патрульно-постовой службы и следственно-оперативной группы. Полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались 21-летний местный житель и его 17-летний друг. Выяснилось, что старший из них владеет аналогичным автомобилем и решил таким незаконным способом обзавестись новыми колёсами.