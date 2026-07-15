В Калининграде двое молодых людей пытались украсть колесо с «Мерседеса»

автомобиля. Сообщение о краже поступило в ОМВД по Московскому району от местного жителя. Мужчина заметил во дворе многоквартирного дома двоих молодых людей, которые снимали колесо с припаркованного «Мерседеса».
Очевидец проявил гражданскую сознательность: он вышел во двор, пресёк действия злоумышленников и удерживал их до прибытия сотрудников патрульно-постовой службы и следственно-оперативной группы. Полицейские установили личности подозреваемых — ими оказались 21-летний местный житель и его 17-летний друг. Выяснилось, что старший из них владеет аналогичным автомобилем и решил таким незаконным способом обзавестись новыми колёсами.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «а, г» части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.