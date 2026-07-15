Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Патриот‑НН»: как футбол помогает реабилитации раненых участников СВО

Об этом в своем аккаунте в мессенджере MAX рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём аккаунте в мессенджере MAX рассказал о двух одноимённых нижегородских футбольных командах «Патриот‑НН», где выступают, в том числе, вернувшиеся с ранениями участники СВО. Как отметил градоначальник, в командах сейчас «сразу три новобранца с сильными личными историями служения нашей Родине.».

Александр Барышников, ранее ушедший добровольцем на специальную военную операцию и получивший тяжёлое ранение ноги после обстрела, вернулся к футболу после сложной реабилитации и стал отличным вратарём при поддержке специалистов центра «Патриот».

Танкист‑механик Николай Паратнев, потерявший руку после подрыва машины на 120‑мм мине и спасённый товарищем, сейчас играет под первым номером в воротах «Патриот‑НН».

Алексей Крюков, лишившийся ноги на минном поле, также выступает за команду и помогает другим ребятам возвращаться в спорт.

Мэр подчеркнул роль спорта в реабилитации бойцов: «Рад, что у парней сейчас всё хорошо. Не зря мы взялись за работу по реабилитации бойцов СВО ещё и через спорт.».

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с женами и матерями участников СВО.