«Патриот‑НН»: как футбол помогает реабилитации раненых участников СВО

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём аккаунте в мессенджере MAX рассказал о двух одноимённых нижегородских футбольных командах «Патриот‑НН», где выступают, в том числе, вернувшиеся с ранениями участники СВО. Как отметил градоначальник, в командах сейчас «сразу три новобранца с сильными личными историями служения нашей Родине.».
Александр Барышников, ранее ушедший добровольцем на специальную военную операцию и получивший тяжёлое ранение ноги после обстрела, вернулся к футболу после сложной реабилитации и стал отличным вратарём при поддержке специалистов центра «Патриот».
Танкист‑механик Николай Паратнев, потерявший руку после подрыва машины на 120‑мм мине и спасённый товарищем, сейчас играет под первым номером в воротах «Патриот‑НН».
Алексей Крюков, лишившийся ноги на минном поле, также выступает за команду и помогает другим ребятам возвращаться в спорт.
Мэр подчеркнул роль спорта в реабилитации бойцов: «Рад, что у парней сейчас всё хорошо. Не зря мы взялись за работу по реабилитации бойцов СВО ещё и через спорт.».
Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с женами и матерями участников СВО.