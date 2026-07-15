«Патриот‑НН»: как футбол помогает реабилитации раненых участников СВО

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём аккаунте в мессенджере MAX рассказал о двух одноимённых нижегородских футбольных командах «Патриот‑НН», где выступают, в том числе, вернувшиеся с ранениями участники СВО. Как отметил градоначальник, в командах сейчас «сразу три новобранца с сильными личными историями служения нашей Родине.».