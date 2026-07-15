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В Ростовской области подвели предварительные итоги экзаменационной кампании

В этом году ОГЭ сдавали более 46 тыс. девятиклассников, а ЕГЭ — почти 18 тыс. человек.

Основной период государственных экзаменов на Дону завершён.

В этом году ОГЭ сдавали более 46 тысяч девятиклассников, а ЕГЭ −16,5 тыс. человек. Для проведения аттестации работали свыше 500 пунктов, оснащённых современным оборудованием для печати и сканирования заданий прямо в аудиториях. За честностью процедуры следили 2,5 тыс. общественных наблюдателей.

Об этом на расширенном заседании правительства Ростовской рассказала области министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

«В сравнении с прошлым годом число учащихся, сдавших экзамен на высокий балл, увеличилось на 20%. Больше семи тыс. работ оценены на 80 и более баллов, 242 работы написаны на максимальные баллы, 20 учащихся стали двухсотбалльниками, набрав 100 баллов по двум предметам, четыре выпускника получили максимальные баллы по трём предметам», — отметила Чернышова.

Золотые и серебряные медали получили 3552 выпускника. Окончательные итоги кампании подведут в сентябре после дополнительного периода сдачи.

Параллельно регион готовится к новому учебному году. К 1 сентября 2026 года свои двери распахнут четыре новые школы на 1900 мест: три в Ростове-на-Дону и одна в Красном Сулине. До конца года в Аксае планируют достроить еще одну школу на 880 мест.

Проверку готовности пройдут 2669 образовательных учреждений. 28 зданий не проверяются из-за капремонта, реорганизации или аварийного состояния. Подготовка всех школ должна завершиться к 3 августа. Власти отмечают, что выполнение этих задач не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета.