В Ростовской области подвели предварительные итоги экзаменационной кампании

Параллельно регион готовится к новому учебному году. К 1 сентября 2026 года свои двери распахнут четыре новые школы на 1900 мест: три в Ростове-на-Дону и одна в Красном Сулине. До конца года в Аксае планируют достроить еще одну школу на 880 мест.