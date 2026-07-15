В Екатеринбург доставили 10 новых трехсекционных трамваев «Кастор»

Каждый трамвай рассчитан примерно на 200 пассажиров. Вагоны оборудованы климат-контролем, системой безналичной оплаты, голосовым оповещением для слабовидящих и местами для колясок. В них установлены навигационное оборудование, мультимедийный комплекс, система контроля за состоянием водителя. Трамваи адаптированы к уральскому климату и рассчитаны на работу в любую погоду.