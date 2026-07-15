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В Екатеринбург доставили 10 новых трехсекционных трамваев «Кастор»

В Екатеринбург прибыли первые 10 из 50 новых трехсекционных трамваев модели 71−639 «Кастор». До конца года ожидается поставка еще 40 единиц. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Каждый трамвай рассчитан примерно на 200 пассажиров. Вагоны оборудованы климат-контролем, системой безналичной оплаты, голосовым оповещением для слабовидящих и местами для колясок. В них установлены навигационное оборудование, мультимедийный комплекс, система контроля за состоянием водителя. Трамваи адаптированы к уральскому климату и рассчитаны на работу в любую погоду.

Часть новых трамваев уже распределили на маршруты. Еще одну партию направят на обкатку по маршруту, который с 1 августа соединит Академический район с микрорайоном ЖБИ.

«Понятно, что потребность в обновлении транспорта есть во всех территориях Свердловской области. В Екатеринбурге — самый большой парк общественного транспорта, поэтому и объем закупок значительнее. Но мы ведем работу по всем муниципалитетам», — отметил глава региона.

Ранее в Екатеринбург прибыли первые пять из 15 анонсированных автобусов- «гармошек». В сентябре они выйдут на маршруты № 50, 64 и 67.