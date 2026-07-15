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Ковернинский округ увеличит выплаты участникам СВО до 0,5 млн рублей

Администрация Ковернинского округа Нижегородской области увеличит единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ для участия в СВО с 300 тыс. до 500 тыс. руб. Изменения вступят в силу с 1 августа 2026 года, следует из постановления.

Администрация Ковернинского округа Нижегородской области увеличит единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ для участия в СВО с 300 тыс. до 500 тыс. руб. Изменения вступят в силу с 1 августа 2026 года, следует из постановления.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области с 15 июня распространило региональные единовременные выплаты на иностранных граждан. По данным областного правительства на начало июня, участник СВО, заключивший контракт в Нижегородской области, единовременно с учетом выплат от всех уровней власти мог получить 3,2 млн руб.