Ковернинский округ увеличит выплаты участникам СВО до 0,5 млн рублей

Администрация Ковернинского округа Нижегородской области увеличит единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны РФ для участия в СВО с 300 тыс. до 500 тыс. руб. Изменения вступят в силу с 1 августа 2026 года, следует из постановления.