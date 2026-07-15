Господь накажет! Что настрого запрещено в Маков день, 16 июля 2026 года

Главным делом дня 16 июля был сбор мака, который приходился традиционно на этот день, а поскольку семена этого растения считались наделенными особой, мистической силой, то делать это надо было быстро и молча. Любые разговоры за сбором макового урожая грозили тем, что магическая сила семян мака потеряется. Поэтому занимались таким важным делом, согласно старинным преданиям, исключительно старшие женщины семьи — иногда они брали с собой девочек-подростков, если сами были уже не так быстры и сильны, как раньше — девочки должны были молча помогать и учиться умению быстро, споро и молча собирать маковые головки для дальнейшей обработки.