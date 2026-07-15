ДТП унесло жизнь 18-летнего хоккеиста в Нижегородской области

18-летний вратарь хоккейной команды «Атлант» Кирилл Шибанов погиб в результате аварии в Шатках. Об этом сообщили в местном ФОКе.
Коллектив комплекса выразил глубокие соболезнования семье Кирилла. Отпевание состоялось 15 июля в Троицкой церкви.
Как стало известно из информации ГАИ, смертельное ДТП произошло около двух часов дня 12 июля на улице 1 Мая. Юноша ехал на мопеде «Альфа». Его погубило то, что он не выдержал безопасную дистанцию, а затем выехал на встречную полосу, где попал сначала под грузовик, потом еще столкнулся с попутно движущейся иномаркой.
Молодой человек умер в больнице на следующий день.