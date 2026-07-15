В Петербурге отметили День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отметили в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по культуре Северной столицы. Поддержка семей, родителей с детьми — в центре внимания нацпроекта «Семья».
Так, 8 июля в большом концертном зале «Октябрьский» выступил Алекс Лим, победитель музыкального конкурса «Новая волна — 2025». Также петербуржцев поздравили аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, оперный певец Григорий Чернецов, победительница международных конкурсов и цирковых фестивалей Наталья Казанцева. Почетными гостями вечера стали 18 семейных пар, отмечающих в этом году золотые и бриллиантовые свадьбы. Им были вручены медали «За любовь и верность».
К празднику подготовились музеи, театры и библиотеки. Кроме того, в сети «Петербург-кино» с 6 по 9 июля прошла серия бесплатных киносеансов. На экранах были представлены советские комедии и мелодрамы: «Одиноким предоставляется общежитие», «Однажды двадцать лет спустя», «С любимыми не расставайтесь», «Вам и не снилось» и другие. А 8 июля в ходе марафона «Городские танцевальные веранды» состоялась встреча «Серебряные пары: танец, сотканный из воспоминаний».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.