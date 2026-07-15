В Петербурге отметили День семьи, любви и верности

К празднику подготовились музеи, театры и библиотеки. Кроме того, в сети «Петербург-кино» с 6 по 9 июля прошла серия бесплатных киносеансов. На экранах были представлены советские комедии и мелодрамы: «Одиноким предоставляется общежитие», «Однажды двадцать лет спустя», «С любимыми не расставайтесь», «Вам и не снилось» и другие. А 8 июля в ходе марафона «Городские танцевальные веранды» состоялась встреча «Серебряные пары: танец, сотканный из воспоминаний».