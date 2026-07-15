В Иркутске благоустроят экотропу «Птичья гавань»

Специалисты уже провели планировку, сформировали тропиночную сеть и парковочную зону, подготовили основание под асфальт на дорожках, установили бортовой камень. Сейчас мастера готовят каркас переходов и экотропы, выполняют сварочные работы. После этого они приступят к монтажу деревянного настила и устройству покрытий пешеходного тротуара и парковки.