В Иркутске благоустроят экотропу «Птичья гавань»

Экологическую тропу благоустроят на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань» в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Специалисты уже провели планировку, сформировали тропиночную сеть и парковочную зону, подготовили основание под асфальт на дорожках, установили бортовой камень. Сейчас мастера готовят каркас переходов и экотропы, выполняют сварочные работы. После этого они приступят к монтажу деревянного настила и устройству покрытий пешеходного тротуара и парковки.
По проекту также будут созданы смотровые площадки. На территории установят качели, скамейки, информационные стенды, урны в виде скворечников, присады для птиц и бинокль.
«Экологическая тропа “Птичья гавань” — место для наблюдения за пернатыми. Здесь обитают более 210 видов птиц, которые прилетают к нам в город в разное время года», — отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Екатерина Люкшина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.