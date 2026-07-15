Огнеупорный завод под Воронежем продает активы собственнику из Екатеринбурга

Согласно данным о сделке, продаже подлежат 49 объектов, включая земельные участки, производственные и административные здания, железнодорожные пути и инженерные сооружения. Наиболее дорогим активом стал земельный участок — его оценка по кадастру составляет 63,5 млн руб. Также в перечне значатся проходной тоннель от склада глины в цех (22,9 млн руб.), здание заводоуправления (6,5 млн руб.), центральная лаборатория (4,3 млн руб.) и энергоцех (2,6 млн руб.). Общая стоимость недвижимости — 114 млн руб.