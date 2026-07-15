Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта

Плановый ремонт понтонного моста между городом Павлово и поселком Тумботино завершили в Нижегородской области. Переправа через Оку работает в штатном режиме, сообщили в главном управлении автодорог региона.
Ремонт требовался для обязательного освидетельствования наплавного моста в Российском классификационном обществе, которое проводят раз в пять лет.
Контракт на ремонт моста заключили в апреле 2026 года. Как рассказали в ГУАД, секции переправы доставили на ремонтные площадки в поселке Октябрьский Борского округа и Чкаловскую судоверфь.
Как писал «Ъ-Приволжье», завершить ремонт планировали до конца июня.