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Наплавной мост через Оку в Павлове открыли после ремонта

Плановый ремонт понтонного моста между городом Павлово и поселком Тумботино завершили в Нижегородской области. Переправа через Оку работает в штатном режиме, сообщили в главном управлении автодорог региона.

Источник: Коммерсантъ

Плановый ремонт понтонного моста между городом Павлово и поселком Тумботино завершили в Нижегородской области. Переправа через Оку работает в штатном режиме, сообщили в главном управлении автодорог региона.

Ремонт требовался для обязательного освидетельствования наплавного моста в Российском классификационном обществе, которое проводят раз в пять лет.

Контракт на ремонт моста заключили в апреле 2026 года. Как рассказали в ГУАД, секции переправы доставили на ремонтные площадки в поселке Октябрьский Борского округа и Чкаловскую судоверфь.

Как писал «Ъ-Приволжье», завершить ремонт планировали до конца июня.