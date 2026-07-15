Три станции минского метро продлевают время работы 16 июля из-за Месси

Напомним, что 15 июля в 22.00 по минскому времени состоится полуфинальный мачт Чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины. Капитаном последней с 2011 года является легендарный футболист Лионель Месси, который, как ожидается, также выйдет на поле.