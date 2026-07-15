Три станции минского метро продлевают время работы 16 июля из-за Месси

Сразу три станции минского метро продлевают время работы в четверг, 16 июля 2026 года. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале минской подземки.
Речь идет о трех станциях: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Первомайская».
Отмечается, что в связи с проведением на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» трансляций матчей Чемпионата мира по футболу 2026, в целях обеспечения перевозок пассажиров после окончания трансляции, данные станции метро будут открыты для приема пассажиров 16.07 до 01.00.
Напомним, что 15 июля в 22.00 по минскому времени состоится полуфинальный мачт Чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины. Капитаном последней с 2011 года является легендарный футболист Лионель Месси, который, как ожидается, также выйдет на поле.
Таким образом, три, расположенные в центре Минска станции метро, будут работать дольше обычного — болельщикам будет удобнее добираться домой после коллективного просмотра матча на спортивных аренах белорусской столицы.