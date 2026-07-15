Более 9,5 тысячи жителей Приморья трудоустроились через кадровый центр

Свыше 9,5 тыс. жителей Приморского края с начала года нашли работу через кадровый центр «Работа России», сообщили в агентстве проектного управления региона. Поддержку в трудоустройстве оказывают по национальному проекту «Кадры».
Уточняется, что активнее всего на рынок труда выходят молодые специалисты от 16 до 29 лет, сезонные работники, а также те, кто возвращается к профессиональной деятельности после длительного перерыва. Также с начала года 41 специалист завершил повышение квалификации, еще 181 приступил к обучению.
Наиболее востребованными в регионе сферами для трудоустройства стали торговля, сельское хозяйство, рыболовство, обрабатывающее производство, а также транспортировка и хранение. В числе самых популярных профессий — машинисты котельной, продавцы, администраторы, менеджеры, слесари, матросы, водители, повара и бухгалтеры.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.