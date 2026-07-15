Более 9,5 тысячи жителей Приморья трудоустроились через кадровый центр

Уточняется, что активнее всего на рынок труда выходят молодые специалисты от 16 до 29 лет, сезонные работники, а также те, кто возвращается к профессиональной деятельности после длительного перерыва. Также с начала года 41 специалист завершил повышение квалификации, еще 181 приступил к обучению.