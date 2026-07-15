Петербуржцы почти полностью отказались от наличных в транспорте

Банковскими картами за отчетный период оплатили 125,7 млн поездок, что на 22,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наличными рассчитались лишь за 8,46 млн поездок, что на 26,4% ниже прошлогоднего показателя.