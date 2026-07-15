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Петербуржцы почти полностью отказались от наличных в транспорте

Жители и гости Санкт-Петербурга все реже оплачивают проезд наличными. Безналичный расчет уже используется практически при каждой поездке.

Источник: Piter.tv

В Санкт-Петербурге продолжает расти популярность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Как сообщили в городском Комитете по транспорту, по итогам первого полугодия 2026 года доля таких платежей достигла 99,02%, тогда как годом ранее она составляла 98,8%.

По данным «Организатора перевозок», самым востребованным способом оплаты остается карта «Подорожник». С начала года с ее помощью пассажиры совершили более 340 млн поездок. Еще 7,6 млн поездок пришлось на виртуальные проездные билеты.

Банковскими картами за отчетный период оплатили 125,7 млн поездок, что на 22,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наличными рассчитались лишь за 8,46 млн поездок, что на 26,4% ниже прошлогоднего показателя.

Высокой популярностью также пользуются пересадочный тариф «60 минут», по которому совершено более 32,3 млн поездок, и билет «90 минут», использованный 4,1 млн раз.

По льготным проездным билетам для школьников, студентов и пенсионеров зафиксировано 373,9 млн поездок. Еще более 15,7 млн поездок совершили по билетам Ленинградской области.

Кроме того, в городе растет использование разового билета с QR-кодом. За первые 6 месяцев 2026 года таким способом оплаты воспользовались более 25 тыс. раз.