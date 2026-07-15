Реабилитация после протезирования конечностей стала доступна по ОМС

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов стала доступна по ОМС в России, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
«В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей. В частности, теперь в рамках ОМС доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов», — сказал Баланин.
Он добавил, что это особенно важно для пациентов, перенесших ампутацию. По его словам, реабилитация с использованием современных технологий помогает им быстрее адаптироваться, восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.
Ранее Баланин рассказал агентству, что в базовую программу ОМС в 2026 году вошли 14 новых методов лечения.