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Реабилитация после протезирования конечностей стала доступна по ОМС

В России стала доступна реабилитация после протезирования конечностей по ОМС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов стала доступна по ОМС в России, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей. В частности, теперь в рамках ОМС доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов», — сказал Баланин.

Он добавил, что это особенно важно для пациентов, перенесших ампутацию. По его словам, реабилитация с использованием современных технологий помогает им быстрее адаптироваться, восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.

Ранее Баланин рассказал агентству, что в базовую программу ОМС в 2026 году вошли 14 новых методов лечения.