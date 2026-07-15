«Штаны смерти»: модный тренд от Zara обернулся волной травм

Реальные истории пострадавших звучат особенно тревожно. Блогер Холли Гилмер наглядно показала последствия ношения таких брюк: в ролике она сначала уверенно идёт по улице, а затем появляется в инвалидном кресле — падение привело к тяжёлой травме колена. Не менее драматична история жительницы Торонто Эллин Коста: из‑за неудачного шага она сломала запястье, получила рассечение на виске и сильно повредила лицо. Женщина признаётся, что до сих пор страдает от боли, а шрам останется с ней навсегда; к тому же в момент падения она разбила очки и Apple Watch.