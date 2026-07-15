«Штаны смерти»: модный тренд от Zara обернулся волной травм

В интернете набирает обороты дискуссия о небезопасности одной из моделей брюк бренда Zara. Пользователи соцсетей дали вещи хлесткое прозвище — «штаны смерти» — и настаивают, что к такой одежде стоит добавлять предупреждение об опасности. В TikTok под хештегом #deadlyzarapants уже собраны тысячи роликов, где люди рассказывают, как получили серьёзные травмы из‑за кроя этих брюк.
Модель представляет собой широкие брюки с заниженной талией из полиэстера, стоят они около 3500 рублей и доступны в шести оттенках — от пыльно‑розового до тёмно‑синего. Именно свободный силуэт и длина создают реальную угрозу: при ходьбе штанина легко попадает под ногу, ткань запутывает шаг, из‑за чего человек резко теряет равновесие и падает вперёд. Кроме того, есть и другая опасность: широкая ткань может зацепиться за велосипедную цепь, механизмы или затянуться в эскалатор.
Реальные истории пострадавших звучат особенно тревожно. Блогер Холли Гилмер наглядно показала последствия ношения таких брюк: в ролике она сначала уверенно идёт по улице, а затем появляется в инвалидном кресле — падение привело к тяжёлой травме колена. Не менее драматична история жительницы Торонто Эллин Коста: из‑за неудачного шага она сломала запястье, получила рассечение на виске и сильно повредила лицо. Женщина признаётся, что до сих пор страдает от боли, а шрам останется с ней навсегда; к тому же в момент падения она разбила очки и Apple Watch.
При этом фасон остаётся одним из главных трендов лета 2026 года. По мнению стилиста Клэр Чемберс, популярность широких брюк во многом связана с аномальной жарой в Европе и Северной Америке: такая одежда позволяет женщинам соблюдать деловой дресс‑код, прикрывая ноги без необходимости надевать юбку. Журнал Vogue и вовсе называет подобные модели универсальным предметом гардероба, в котором сочетаются элегантность и практичность.
Впрочем, случай с брюками Zara — не единственный пример того, как мода может навредить здоровью. В прошлом году актриса Сьюки Уотерхаус призналась, что из‑за слишком узких штанов у неё развилась грыжа. А ещё раньше, в 2015 году, в Австралии медики были вынуждены разрезать джинсы на пациентке: долгое нахождение в тесной одежде в неудобной позе вызвало тяжёлую слабость в лодыжках.
Эта волна жалоб заставляет задуматься: даже самый актуальный тренд не должен ставить под угрозу безопасность человека. Выбирая одежду, важно помнить, что комфорт и удобство — не менее значимые критерии, чем соответствие модным веяниям.