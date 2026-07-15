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Литва и Латвия хотят разместить у себя ядерное оружие

Об этом заявили президенты двух стран.

Источник: Клопс.ru

Литва и Латвия согласны с тем, чтобы на территории обеих стран их союзниками по НАТО было размещено ядерное оружие. Об этом на совместной пресс-конференции в Вильнюсе заявили президенты двух стран Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, сообщает в среду, 15 июля, ТАСС.

Президент Литвы Науседа лидер напомнил, что по его инициативе парламент приступил к процедуре отмены 137-й статьи конституции, запрещающей размещение на территории Литвы оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.

«Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», — сказал он.

Ринкевичс заявил, что в конституции Латвии запрета на размещение ядерного оружия нет: «Если возникнет коллективный и национальный интерес дислоцировать его, решение в той или иной форме будет принято», — отметил он.

Новый премьер Литвы допускал пересмотр запрета на ядерное оружие.

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