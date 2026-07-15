Литва и Латвия хотят разместить у себя ядерное оружие

Президент Литвы Науседа лидер напомнил, что по его инициативе парламент приступил к процедуре отмены 137-й статьи конституции, запрещающей размещение на территории Литвы оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.
«Это решение надо принять для того, чтобы мы могли использовать все инструменты НАТО, целью которых является создание надежной системы сдерживания», — сказал он.
Ринкевичс заявил, что в конституции Латвии запрета на размещение ядерного оружия нет: «Если возникнет коллективный и национальный интерес дислоцировать его, решение в той или иной форме будет принято», — отметил он.
Новый премьер Литвы допускал пересмотр запрета на ядерное оружие.
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