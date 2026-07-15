Литва и Латвия хотят разместить у себя ядерное оружие

Литва и Латвия согласны с тем, чтобы на территории обеих стран их союзниками по НАТО было размещено ядерное оружие. Об этом на совместной пресс-конференции в Вильнюсе заявили президенты двух стран Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, сообщает в среду, 15 июля, ТАСС.