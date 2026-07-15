Половина Льгова Курской области осталась без воды и света из-за атаки ВСУ

ВСУ атаковали объект инфраструктуры во Льгове Курской области. В результате было нарушено электро- и водоснабжение примерно половины города. Это следует из сообщения губернатора Александра Хинштейна в Max.
«Наши энергетики постараются максимально оперативно все восстановить. Ситуацию держу на контроле», — добавил глава региона.
Сегодня днем ВСУ еще как минимум дважды атаковали Курскую область. При ударе дрона по административному зданию в райцентре Хомутовка 36-летняя женщина получила серьезные ранения. Родственники доставили ее в Дмитриевскую центральную райбольницу, но реанимационные мероприятия не помогли.
В Рыльском районе беспилотник атаковал поселок Учительский. Из-за этого 59-летний мужчина получил акубаротравму, закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Его отправили в областную больницу.
Из ежедневной сводки губернатора следует, что с 9:00 14 июля до 9:00 15 июля над Курской областью сбили 105 БПЛА. Также ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам и семь раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате никто не пострадал.