Половина Льгова Курской области осталась без воды и света из-за атаки ВСУ

Из ежедневной сводки губернатора следует, что с 9:00 14 июля до 9:00 15 июля над Курской областью сбили 105 БПЛА. Также ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам и семь раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате никто не пострадал.