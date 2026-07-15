«Бесплатное мороженое, караоке и приглашённый артист»: как в Янтарном планируют отмечать День города

В выходные в Янтарном отметят День города. Праздник организуют в субботу, 18 июля. Программу мероприятий опубликовали на странице администрации округа «ВКонтакте».
Праздник пройдёт на нескольких площадках. Для гостей и жителей Янтарного организуют бесплатную раздачу мороженого, интерактивные детские программы, концерты, мастер-классы, выставку ретроавтомобилей и стритфуд-зоны.
Программа Дня города.
Основная сцена на смотровой площадке Приморского карьера:
11:00 — детская интерактивная программа; 11:00−16:00 — детская интерактивная программа; 11:00−16:00 — мастер-классы по написанию картин на холсте, создание бенто-тортов, клубники в шоколаде, леденцов, по росписи кружек и шоперов, разработке янтарных украшений и другие; 11:00−16:00 — интерактивные зоны: янтарная рыбалка, гонки на радиоджипах, надувная полоса препятствий, батут, фотостойка, чеканка монет, надувной тетрис, рисование гостей роботом; 11:30 — торжественное открытие; 11:35 — выступление Детского театра эстрады; 12:35 — награждение победителей конкурса «Я люблю янтарь!»; 14:00 — выступление группы «Диско Джи»; 16:00 — выступление приглашённого артиста NILETTO.
Пешеходная зона на улице Советской (13:00−17:00):
выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества; интерактивные площадки Музея Мирового океана; электро- и веломобили; выставка ретроавтомобилей; площадка деревянных игр; тематические площадки-подворья национальных общественных организаций; стритфуд-зона.
Центральный пляж:
12:00 — спортивно-развлекательная программа «Балтийский бриз».
Сцена на Парковой площади:
13:00 — праздничная торговля; 16:30−17:10 — выступление концертного духового оркестра калининградской филармонии; 17:10−17:20 — выступление группы барабанщиц «Триумф» из Черняховска; 17:20−17:50 — концертная программа коллективов из Янтарного; 17:50−18:00 — выступление группы барабанщиц; 18:00−18:30 — торжественное открытие праздника; 18:30−19:10 — выступление группы «Калинов мост»; 19:10−19:30 — чествование почётных граждан, активных жителей; 19:30−20:00 — концертная программа творческих коллективов и исполнителей Янтарного; 20:00−20:30 — выступление группы «БратиЯ»; 20:30−22:00 — выступление кавер-группы «Мысли вслух» и Ильи Хвостова; 22:00−23:00 — выступление кавер-группы «Громче».
Парк Беккера:
12:00−15:00 — выставка работ воспитанников Детской школы искусств. 15:00−16:30 — мастер-классы, шоу мыльных пузырей 15:00−16:30 — «Народное караоке».
Пешеходная зона напротив въезда на Парковую площадь (14:00−16:00):
Работа «полевой» кухни; Выставка музея Дома офицеров Балтийского флота.
Янтарный пруд:
9:30 — шестой международный заплыв X-waters Kaliningrad 2026.