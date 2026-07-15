«Бесплатное мороженое, караоке и приглашённый артист»: как в Янтарном планируют отмечать День города

11:00 — детская интерактивная программа; 11:00−16:00 — детская интерактивная программа; 11:00−16:00 — мастер-классы по написанию картин на холсте, создание бенто-тортов, клубники в шоколаде, леденцов, по росписи кружек и шоперов, разработке янтарных украшений и другие; 11:00−16:00 — интерактивные зоны: янтарная рыбалка, гонки на радиоджипах, надувная полоса препятствий, батут, фотостойка, чеканка монет, надувной тетрис, рисование гостей роботом; 11:30 — торжественное открытие; 11:35 — выступление Детского театра эстрады; 12:35 — награждение победителей конкурса «Я люблю янтарь!»; 14:00 — выступление группы «Диско Джи»; 16:00 — выступление приглашённого артиста NILETTO.