В Ангарске запустили чат-бота для молодежи

Умного чат-бота для школьников, студентов и молодых специалистов, который поможет ориентироваться в мире новостей и возможностей для молодежи, запустили в Ангарске. Цифрового помощника создали по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве по молодежной политике Иркутской области.
Цифровой ассистент работает круглосуточно и объединяет на одной платформе все ключевые направления молодежной политики. Теперь узнать о возможностях для развития можно без звонков и долгих поисков информации на сайтах.
Чат-бот помогает молодым людям быть в курсе всех событий, собирает в одном месте варианты для построения карьеры, также с его помощью можно узнать, как реализовать свою идею и получить грант, о действующих волонтерских проектах и молодежных пространствах Ангарского округа. Цифровой помощник доступен по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.