В Ангарске запустили чат-бота для молодежи

Чат-бот помогает молодым людям быть в курсе всех событий, собирает в одном месте варианты для построения карьеры, также с его помощью можно узнать, как реализовать свою идею и получить грант, о действующих волонтерских проектах и молодежных пространствах Ангарского округа. Цифровой помощник доступен по ссылке.