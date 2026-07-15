Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию

«Что будет в будущем, к чему мы идем? У каждого мигранта при регистрации, который приезжает сюда (в Россию — ред.), особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно», — сказал Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.