Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мигрантов при приезде в Россию обяжут приобретать телефон, в котором будет их электронный профиль и с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении, сообщил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.
«Что будет в будущем, к чему мы идем? У каждого мигранта при регистрации, который приезжает сюда (в Россию — ред.), особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно», — сказал Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.
Он добавил, что также такие телефоны дадут возможность предупреждать иностранца, например, об истечении срока или необходимости прибыть куда-либо.