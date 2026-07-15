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Мигрантов обяжут приобретать телефон при приезде в Россию

Зубов: мигрантов при приезде в Россию обяжут приобретать телефон.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мигрантов при приезде в Россию обяжут приобретать телефон, в котором будет их электронный профиль и с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении, сообщил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

«Что будет в будущем, к чему мы идем? У каждого мигранта при регистрации, который приезжает сюда (в Россию — ред.), особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет сменить, переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно», — сказал Зубов на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.

Он добавил, что также такие телефоны дадут возможность предупреждать иностранца, например, об истечении срока или необходимости прибыть куда-либо.