Оборот нижегородского рынка лекарств превысил 20 млрд рублей

Оборот розничного фармацевтического рынка Нижегородской области за первые два квартала 2026 года достиг 21,8 млрд рублей. Это на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».