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Оборот нижегородского рынка лекарств превысил 20 млрд рублей

Средняя стоимость одной упаковки составляет 428 рублей.

Источник: Время

Оборот розничного фармацевтического рынка Нижегородской области за первые два квартала 2026 года достиг 21,8 млрд рублей. Это на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

По итогам первой половины 2026 года нижегородцы стали экономить на количестве приобретаемых лекарств, но общие затраты на визиты в аптеки, по словам Никонова, по-прежнему растут. Это способствует открытию новых точек.

«Как сообщили аналитики RNC Pharma, натуральный спрос ушел в минус — нижегородцы приобрели всего 49,6 млн упаковок лекарств. Средняя стоимость упаковки лекарства составила 428,6 рублей. За год она подорожала на 15%», — говорится в сообщении.

Напомним, что передвижные аптечные пункты заработают в Нижегородской области с 1 сентября.