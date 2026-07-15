Школьники Самарской области вошли в число лидеров конкурса Движения первых

Первичное отделение Движения первых школы № 2 имени Г. А. Смолякова, расположенной в селе Большая Черниговка Самарской области, вошло в число лидеров всероссийского конкурса Движения первых. Состязание провели по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Уточним, в конкурсе первичных отделений Движения первых участвовали ребята из образовательных организаций со всех уголков России: школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы. Жюри оценивало системность работы, глубину вовлечения учащихся, социальный эффект реализуемых инициатив, а также соответствие проектов приоритетам государственной молодежной политики: развитие лидерства, волонтерства, профориентации, патриотического воспитания и поддержки талантливой молодежи.
Первичное отделение «Россияне» школы № 2 подтвердило высокий уровень работы, став победителем и лауреатом II степени в номинации «Лига возможностей». Все средства гранта будут направлены на запуск новых проектов, расширение программ вовлечения школьников в общественно полезную деятельность и укрепление материально-технической базы отделения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.