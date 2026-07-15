ракетная атака, перенос Дня города, раненый, БПЛА

Вечером 15 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях в Воронежской области за день. Так, ВСУ выпустили в направлении региона как БПЛА, так и воздушную высокоскоростную цель — её сбили в небе над одним из районов. Пять человек пострадали в столкновении двух легковых автомобилей. Мужчина получил ранение при падении обломков БПЛА в пригороде. А дату празднования Дня города в столице Черноземья перенесли. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
БПЛА сбили в пригороде Воронежа: мужчину ранило обломками.
Один БПЛА сбили в пригороде Воронежа в ночь на 15 июля. В результате падения обломков беспилотника 29-летний мужчина получил ранение. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По данным регионального министерства здравоохранения, раненому оказали всю необходимую помощь в стенах медучреждения, после чего его направили на амбулаторное лечение. Госпитализация мужчине не потребовалась.
При падении обломков БПЛА в пригороде также зафиксированы разрушения. В частности, повреждены три частных дома. В одном из них обломок повредил стену, во втором — кровлю и забор, а в третьем — крышу. Кроме того, оказались выбиты окна в нежилом здании.
Исходя из оперативной обстановки, режим беспилотной опасности в Воронежской области ночью не объявлялся. Однако его ввели днём 15 июля.
Опасность атаки БПЛА на всей территории региона объявили в 15:09. В связи с этим силы ПВО привели в боевую готовность.
Губернатор Александр Гусев призвал местных жителей сохранять спокойствие, а также следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Праздник выпал на момент выборов: День города в Воронеже перенесли.
В Воронеже дату празднования Дня города перенесли на 12 сентября, сообщили в мэрии.
Традиционно День города в столице Черноземья отмечают в третью субботу первого осеннего месяца. Однако в этом году празднование совпадает с периодом выборов в Госдуму: голосование будет проходить в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября.
В связи с этим городские власти предложили перенести праздничные мероприятия на неделю раньше. Данное решение было согласовано в ходе очередного заседания Гордумы.
Ракетная опасность: высокоскоростную воздушную цель сбили над регионом.
В Воронежской области в первой половине дня два раза объявляли ракетную опасность.
В первый раз системы оповещения сработали в 11:45. Особый режим действовал в регионе в течение сорока минут. Однако уже спустя шесть минут после объявленного отбоя регион вновь оказался под угрозой ракетного удара.
Отмена ракетной опасности последовала уже через десять минут. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в небе над одним из районов на юге Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили высокоскоростную воздушную цель. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Зарезал и сбежал: подозреваемого в убийстве парня в Воронеже задержали в Липецке.
Подозреваемого в убийстве молодого человека на Олимпийском бульваре в Воронеже задержали в соседнем регионе. Им оказался оказался 24-летний житель Липецка. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Преступление произошло в ночь на 14 июля. Предварительно, у дома № 10 между двумя компаниями возник конфликт. В результате один из его участников нанёс оппонентам колото-резаные раны в область жизненно важных органов и скрылся. Один из пострадавших, 22-летний парень, скончался. Его тело обнаружили в магазине, куда он успел добраться, чтобы попросить помощи. Другого пострадавшего, 20-летнего горожанина, госпитализировали.
После нападения подозреваемый уехал в Липецк. Вечером он планировал направиться в Калугу, чтобы скрыться от правоохранителей, однако его задержали. Известно, что ранее липчанин был судим, в том числе за совершение тяжких преступлений.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Задержанного доставили к следователю.
Не уступил дорогу на перекрёстке: пять человек пострадали в ДТП на трассе.
Пять человек пострадали в столкновении Kia Sorento и ВАЗа на трассе в Воронежской области.
Авария произошла днём вторника, 14 июля, на автодороге М-4 «Дон» в Бобровском районе. По данным регионального ГУ МВД России, за рулём иномарки находился 63-летний житель Новохопёрского района. При повороте на нерегулируемом перекрёстке он не уступил дорогу ВАЗу под управлением 50-летнего жителя Боброва. В результате транспортные средства столкнулись.
Водителя отечественного автомобиля, его 44-летнюю пассажирку, а также людей в возрасте 31, 57 и 86 лет, находившихся в салоне Kia Sorento, с травмами доставили в больницу.