ракетная атака, перенос Дня города, раненый, БПЛА

Вечером 15 июля vrn.aif.ru рассказывает о главных новостях в Воронежской области за день. Так, ВСУ выпустили в направлении региона как БПЛА, так и воздушную высокоскоростную цель — её сбили в небе над одним из районов. Пять человек пострадали в столкновении двух легковых автомобилей. Мужчина получил ранение при падении обломков БПЛА в пригороде. А дату празднования Дня города в столице Черноземья перенесли. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.