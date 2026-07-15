Жителю села под Волгоградом грозит пять лет за неудачную шутку

Установлено, что 24 июня текущего года мужчина употребил значительное количество алкоголя, после чего ему стало скучно и он решил пошутить. Позвонив в экстренные службы, он сообщил, что в одном из зданий села Медведица находится предмет, представляющий общественную опасность.