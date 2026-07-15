В Калининграде задержали воришек, когда они снимали колеса с «Мерседеса»

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Подозреваемыми оказались 21-летний местный житель и его 17-летний друг. Выяснилось, что один из них — владелец аналогичного «Мерседеса» и он решил так заполучить новые колеса для своей машины.