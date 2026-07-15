В Калининграде задержали воришек, когда они снимали колеса с «Мерседеса»

В Калининграде задержали двоих парней, когда они снимали колеса с «Мерседеса» во дворе дома. Это заметил местный житель, он спустился вниз, скрутил злоумышленников и вызвал полицию, сообщает пресс-служба областного УМВД.
На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Подозреваемыми оказались 21-летний местный житель и его 17-летний друг. Выяснилось, что один из них — владелец аналогичного «Мерседеса» и он решил так заполучить новые колеса для своей машины.
Заведено уголовное дело.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше