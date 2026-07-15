В Дмитровском округе Подмосковья прошел фестиваль ремесел

IV фестиваль «Медленное ремесло» состоялся 11−12 июля в деревне Новлянки на территории «Слободы Глушенковых» в Московской области. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В событии приняли участие более 80 мастеров из разных регионов России, а число гостей превысило 5 тыс. человек. На фестивале специалисты показали свои навыки в разных ремесленных направлениях и помогли гостям на практике познакомиться с особенностями кузнечного и гончарного дела, росписи по дереву и традиционной росписи матрешки, ткачества, прядения и других народных ремесел. Там также работала большая концертная площадка.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.