В Дмитровском округе Подмосковья прошел фестиваль ремесел

В событии приняли участие более 80 мастеров из разных регионов России, а число гостей превысило 5 тыс. человек. На фестивале специалисты показали свои навыки в разных ремесленных направлениях и помогли гостям на практике познакомиться с особенностями кузнечного и гончарного дела, росписи по дереву и традиционной росписи матрешки, ткачества, прядения и других народных ремесел. Там также работала большая концертная площадка.